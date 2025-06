Twee jaar na diefstal van 14 fietsen: Sven Nys moet nog wat langer geduld oefenen

Twee jaar geleden moest de ploeg van Sven Nys forfait geven voor de laatste rit van de Baloise Belgium Tour door een fietsdiefstal. Er werden verdachten opgepakt, maar het proces loopt vertraging op.

In de nacht van 17 op 18 juni 2023 werden veertien fietsen van Baloise Trek Lions uit een vrachtwagen gestolen op de parking van het Holiday Inn Brussels Airport. Bij Lotto-Dstny werden vijf autosleutels gestolen.

De politie voerde een onderzoek en kwam uiteindelijk bij twaalf verdachten uit. Zij hadden zo’n honderd slachtoffers gemaakt over het hele land, al is het niet duidelijk of daar ook fietsen werden gestolen.

Er zouden vijf beklaagden voor de strafrechter in Leuven moeten verschijnen, maar één heeft een verzoek ingediend om de hele zaak in het Frans te behandelen omdat dat zijn moedertaal is. Een tweede beklaagde diende ook zo'n verzoek.

Proces diefstal fietsen Nys in het Frans

Volgens HLN heeft de rechtbank van eerste aanleg in Leuven dinsdag het verzoek van de twee beklaagden ontvankelijk en gegrond verklaard. De zaak zal dus op een later tijdstip in een Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel behandeld worden.

Daardoor loopt alles veel vertraging op, want alles moet nu vertaald worden naar het Frans voor de zaak kan behandeld worden. Nys en de andere slachtoffers zullen dus nog een tijd geduld moeten oefenen.