Vanmarcke merkt opvallende uitspraak op van Evenepoel voor BK op de weg: "Heel interessant"

Remco Evenepoel heeft zich met overmacht tot Belgisch kampioen tijdrijden gekroond. En ook zondag wil Evenepoel jacht maken op een tweede Belgische titel op de weg.

Met meer dan een minuut voorsprong op Florian Vermeersch en anderhalve minuut voorsprong op Alec Segaert knalde Remco Evenepoel naar de Belgische titel in het tijdrijden. Een statement dat kan tellen.

Het is nog een week tot de start van de Tour en Evenepoel wil beide BK's gebruiken als laatste prikkel. "Dit weekend zou ik sowieso gebruiken als laatste zware blok en dat is goed begonnen", zei hij achteraf.

Evenepoel wil BK hard maken

En dat had ook commentator Sep Vanmarcke gehoord. "Hij zei: 'Ik wil er nog een zware driedaagse van maken'. Dat betekent dat hij zondag niet op een diefje het Belgisch kampioenschap wil meedoen", zei Vanmarcke bij VRT1.

"Hij wil er een zware koers van maken. Maar dat ligt niet in de lijn met het ideale scenario voor Tim Merlier, hij wil natuurlijk een sprint. Maar Evenepoel heeft dus beloofd om er een zware koers van te maken. Dat vind ik wel heel interessant om te horen."

In 2023 maakte Evenepoel er ook een zware koers van in Izegem. Op 10 kilometer van de streep reed hij weg met Alec Segaert en sprintte naar zijn eerste titel op de weg. Volgt zondag net als in het tijdrijden een tweede?