📷 Hij kan het niet laten: Mathieu van der Poel amuseert zich kostelijk één week voor de Tour

Mathieu van der Poel beleeft een rustige aanloop naar de Tour de France. Eén week voor de start maakte hij nog eens tijd voor zijn favoriete hobby.

Terwijl zijn ploegmaats bij Alpecin-Deceuninck toeleven naar hun nationale kampioenschap, geniet Mathieu van der Poel van zijn laatste weekend voor de Tour. Vrijdag ging de Nederlander op pad met zijn gravelfiets.

Zaterdagochtend trok Van der Poel zelfs naar de Royal Antwerp Golf Club in Kapellen. Van der Poel deelde dat zelf op zijn sociale media en lijkt geen last te hebben van stress een week voor de start van de Tour.

Ritzege en groene trui in de Tour?

Na zijn sterke Dauphiné, waarin hij niet beloond werd met een ritzege of de groene trui, lijkt Van der Poel dan ook klaar voor de Tour. Daarin krijgt hij vooral in de eerste week heel wat kansen om een rit te winnen.

Rit twee (Boulogne-sur-Mer), vier (Rouen), zes (Vire-Normandie) en zeven (Mûr-de-Bretagne) moeten hem allemaal liggen. Op de Mûr-de-Bretagne was Van der Poel in 2021 al eens de beste, zijn enige ritzege in de Tour.

Vier jaar na zijn eerste ritzege wil Van der Poel eindelijk nog eens kunnen zegevieren in de Tour. En doet hij net als in de Dauphiné ook een gooi naar de groene trui?