BK als enige ter wereld met startplicht: afwezigen riskeren zelfs de Tour te missen

Op het Belgisch kampioenschap komen alle toppers zondag aan de start. Het is van moeten, of ze riskeren tegen een schorsing aan te lopen.

Jonas Vingegaard in Denemarken, Tadej Pogacar in Slovenië en Mathieu van der Poel in Nederland. Alle drie sturen ze hun kat naar het nationale kampioenschap. In België zijn alle toppers dan weer wel aanwezig.

Remco Evenepoel, Wout van Aert, Tim Merlier, Jasper Philipsen en Thibau Nys doen zondag allemaal een gooi naar de driekleur. En dat amper zes dagen voor de start van de Tour in Rijsel. Maar het is van moeten.

Afwezigen op BK riskeren schorsing

Er geldt namelijk een startplicht op het BK op de weg. "Dat wordt ook gecontroleerd en wie niet start, krijgt een schorsing van 8 dagen", zegt Nathalie Clauwaert, algemeen directeur van Belgian Cycling, in Sporza Daily.

Wie de Tour wil rijden, moet dus wel aan de start komen op het BK. Tenzij met een geldig excuus. "Het kan wel met een ziektebriefje, maar dat gebeurt niet zo heel vaak." Dit jaar maakt Laurens De Plus daar gebruik van.

Clauwaert vindt de startplicht wel een goede zaak. "We doen dat om ons BK te beschermen en we doen dat vooral voor de onderbouw en de jeugd. Het BK is een commercieel feest met heel veel partijen die erbij willen zijn. Het totaalplaatje telt hier en dan hangt alles aan elkaar vast."