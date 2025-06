Droevig nieuws: José De Cauwer verliest zijn oudste dochter Debbie (51)

José De Cauwer heeft afscheid moeten nemen van zijn dochter Debbie (51). Ze vocht al jaren tegen kanker en heeft de strijd nu verloren.

In 2016 ontdekte Debbie De Cauwer op vakantie een knobbeltje in haar borst. Ze was al jaren in behandeling, maar heeft op haar 51ste de strijd tegen borstkanker verloren.

"Na een zware behandeling is het even weer goed gegaan, maar ze is hervallen", zegt wielercommentator José De Cauwer aan Het Nieuwsblad. Debbie was de oudste dochter van De Cauwer.

Debbie De Cauwer had samen met beroepsaccordeonist Marino ‘Punk’ Bekaert vier kinderen, hij maakte vrijdagavond op sociale media het verschrikkelijk nieuws over het overlijden van vrouw bekend.

"Met immens verdriet moet ik het jammerlijke nieuws brengen dat mijn geliefde vrouwtje Debbie De Cauwer vandaag omstreeks 12 u. in intieme familiekring is overleden. Rust zacht, liefste. Voor altijd in ons hart."

