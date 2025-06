Het moet hem geel bezorgen in de Tour: Evenepoel geeft uitleg over zijn opvallend vizier

Net als in de Dauphiné was Remco Evenepoel opnieuw veel te sterk voor de concurrentie op het BK tijdrijden. Hij gebruikte daarvoor telkens een opvallend vizier aan zijn tijdrithelm.

Woensdag 9 juli 2025 staat al een tijdje rood omcirkeld op de kalender van Remco Evenepoel. Dan staat de vijfde etappe in de Tour op het programma, een tijdrit van 33 kilometer met start en aankomst in Caen.

Door de start van de Tour in Noord-Frankrijk zouden de verschillen in het klassement tot de tijdrit beperkt moeten blijven. Voor Remco Evenepoel dé kans om voor het eerst de gele trui te veroveren.

Hij laat dan ook niets aan het toeval over. Evenepoel blijft naar de windtunnel gaan en daar blijven ze nog zaken vinden die hem sneller kunnen maken. Het gaat dan vooral over het stuur, de banden, het verzet of het vizier.

Evenepoel over zijn nieuw vizier

Dat vizier heeft nu een opvallende uitsnijding en dat is natuurlijk niet zomaar. "Het vizier hebben we uitgesneden, zodat ik nog iets dieper met mijn hoofd kan liggen", zegt Evenepoel bij Het Nieuwsblad.

"Het is belangrijk om mee te blijven evolueren, want iedereen werkt aan de details." Zo rijdt Filippo Ganna, in de Tour een belangrijke concurrent voor de ritzege in de tijdrit, nu ook weer met een nieuwe helm.