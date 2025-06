"Het zou me verbazen": De Lie weet hoe Van Aert en Evenepoel te kloppen zijn op het BK

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Wout van Aert en Remco Evenepoel zullen er op het BK alles aan doen om een massasprint te ontlopen. Arnaud De Lie denkt echter dat ze die strijd zullen verliezen.

Krijgen we op het Belgisch kampioenschap een heruitgave van de Brabantse Pijl? Op 47 kilometer van de streep vielen ze aan en reden ze weg van alles en iedereen. Het peloton jaagde, maar beet zijn tanden stuk en kwam 27 seconden na hen binnen.

Op het BK moeten Evenepoel en Van Aert proberen om een massasprint te ontlopen, want met Tim Merlier, Jasper Philipsen, Jordi Meeus en ook Arnaud De Lie staan er heel wat topsprinters aan de start.

De Lie wil Van Aert en Evenepoel doen kraken

De Lie gelooft ook dat het in Binche tot een massasprint zal komen, wat Van Aert en Evenepoel ook zullen proberen. "Als Van Aert en Evenepoel samen weg zijn, kunnen met Lotto en Alpecin met 32 renners volle bak achter hen rijden", zegt hij bij HLN.

"Het zou me verbazen dat die twee het dan zouden volhouden tot het einde." Vraag is alleen hoeveel renners van Lotto en Alpecin-Deceuninck er nog in het peloton zullen zitten als Evenepoel en Van Aert stevig doortrekken.

Als die ploegen moeten wachten op hun knechten om terug te keren, zullen Van Aert en Evenepoel snel een grote voorsprong krijgen. Zelfs met verenigde krachten zal het dan moeilijk worden om hen terug te halen.