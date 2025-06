Lefevere blijft twijfelen aan 'speciaal geval' bij Soudal Quick-Step: "Krijg er de kriebels van"

Soudal Quick-Step zit opnieuw in de winning mood na een maand droogte in mei. En niet alleen Evenepoel, Magnier en Merlier winnen nu.

De Belgische titel tijdrijden van Remco Evenepoel was de 24ste zege van het seizoen voor Soudal Quick-Step. Maar liefst elf van die zeges werden geboekt in de maand juni, dat is net niet de helft.

De ploeg had dan ook iets goed te maken. Want tussen de tijdritzege van Remco Evenepoel in de Ronde van Romandië op 4 mei en de zege van Paul Magnier in de Heistse Pijl op 7 juni won Soudal Quick-Step meer dan een maand niet.

Lefevere twijfelt nog altijd aan Hayter

Merlier, Evenepoel en Magnier konden opnieuw winnen, Schachmann pakte de Duitse titel tegen de klok. En ook Ethan Hayter won voor het eerst. Hij won de tijdrit in de Baloise Belgium Tour en werd Brits kampioen.

"Ik blijf het een speciale renner vinden: een grote motor maar in een rit in lijn altijd achteraan het peloton. Onze 'poepsponsor' Renson komt de hele tijd in beeld, dus die varen er wel bij, maar persoonlijk krijg ik er de kriebels van", zegt Patrick Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Hayter heeft dus opnieuw een goede vorm te pakken, maar vraag is of Soudal Quick-Step hem mee moet nemen naar de Tour als hij alleen maar achteraan rijdt. Patrick Lefevere zou het alvast niet doen.