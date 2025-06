Patrick Lefevere zet Wout van Aert stevig op zijn plaats voor het BK

Zondag wordt in Binche om de Belgische titel gestreden. Patrick Lefevere ziet met Remco Evenepoel maar één grote topfavoriet.

Het Belgisch kampioenschap in Binche wordt een strijd tussen de aanvallers en de sprinters. Aan de ene kant Tim Wellens, Wout van Aert, Jasper Stuyven en Thibau Nys, en aan de andere kant sprinters Tim Merlier, Jasper Philipsen en Jordi Meeus.

Volgens Patrick Lefevere steekt één iemand daar nog bovenuit: Remco Evenepoel. "In een Belgisch peloton is hij een klasse apart. Ook als Wout van Aert meedoet", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Evenepoel heeft niet veel nodig op BK

Het parcours in Binche is wel niet op zijn maat door een gebrek aan reliëf en met kasseien. Maar Evenepoel heeft niet veel nodig, dat bewees hij al enkele keren op een Belgisch kampioenschap.

In 2019, op zijn 19de en in zijn eerste jaar bij de profs, had Evenepoel aan een halve brug genoeg om weg te rijden. Hij werd pas in de slotronde teruggepakt, Merlier pakte toen verrassend zijn eerste Belgische trui.

Vier jaar later in Izegem maakte Evenepoel het wel af. Hij reed op tien kilometer van de streep weg op het vlakke met Segaert en klopte hem in de sprint. Wil Evenepoel nu eens alleen binnenkomen in Binche?