Philipsen weet wat hem te wachten staat en is klaar en duidelijk over Evenepoel en Van Aert

Jasper Philipsen is zondag een van de favorieten voor de Belgische titel. Hij wil de tricolore graag eens veroveren, maar weet hoe moeilijk het zal worden.

Na brons in 2022 en zilver in 2023 droomt Jasper Philipsen nu van goud en de Belgische tricolore op het BK in Binche. Vorig jaar werd hij vierde in Binche-Chimay-Binche, Arnaud De Lie was toen de beste.

Op zijn 27ste wil Philipsen ook eens zijn naam op de erelijst van het Belgisch kampioenschap plaats. Na onder meer Milaan-Sanremo, negen etappes in de Tour en de groene trui en drie ritzeges in de Vuelta.

Philipsen droomt van Belgische titel

De Belgische titel daar niet bij kunnen zetten zou voor Philipsen dan ook vreemd aanvoelen. "Anderzijds zou het ook aangeven hoe moeilijk het is om, met de huidige generatie, kampioen te worden in ons land", zegt Philipsen bij HLN.

Hij verwacht dat Evenepoel en Van Aert het zomaar niet tot een sprint zullen laten komen en zullen koersen. "Dan neem je het op tegen de beste coureurs ter wereld. En wéét je dat het 100% moet meezitten om te kunnen winnen."

Gelukkig moest Philipsen de klus niet alleen klaren. Alpecin-Deceuninck stuurt maar liefst 20 renners naar het Belgisch kampioenschap, met Philipsen als uitgesproken kopman.