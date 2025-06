Daar is een kenmerkend gebaar! Remco Evenepoel maakt zich heel erg boos, bondscoach Vanthourenhout kent de oorzaak

Remco Evenepoel spaart kosten noch moeite tijdens het BK op de weg. Hij heeft zich zelfs ook al even boos gemaakt.

Remco Evenepoel toont zich tijdens het BK wielrennen in en rond Binche van zijn meest aanvalslustige kant. Hij had al vroeg een paar cartouches verschoten, toen hij opgehouden werd door een val en er ook een fietswissel moest plaaatsvinden. Hij leek ook wat rusteloos rond te koersen. Lagen dit soort dingen ook mee aan de basis hiervan?

Kort daarna bracht Evenepoel mee een elitegroep van zestien renners tot stand. Evenepoel waakte erover dat het hard genoeg ging. Op 83 kilometer van de aankomst zagen we hem een gebaar maken dat zijn ongenoegen demonstreerde. Blijkbaar vond hij dat het net niet goed genoeg ronddraaide in deze groep om voorop te kunnen blijven.

Vanthourenhout heeft een theorie

Tijdens de VRT-uitzending was het de commentatoren ook opgevallen. Bondscoach Sven Vanthourenhout was er snel bij om een theorie rond dit moment te lanceren. "Weet je wat het ook is? Ik denk dat hij soms vergeet hoe goed hij is", oppert Vanthourenhout. Dat zou natuurlijk kunnen. Niet iedereen heeft de benen van Remco Evenepoel.

Meanwhile in Belgium, Remco is already angry with 80 km to go LOL. 😂🇧🇪 Reminder that Wout van Aert didn't take the start sadly after showing symptoms of some illness. Hopefully just a precaution before TDF, nothing serious. pic.twitter.com/WhdUlibN0X — Mihai Simion (@faustocoppi60) June 29, 2025

Op een dag als vandaag is er ook in het buitenland de nodige aandacht voor het BK wegwielrennen. Ook op sociale media is het moment waarop Evenepoel een tegenstander uitkafferde opgevallen. "Remco is al kwaad met nog tachtig kilometer te gaan", kon een gebruiker op het social medianetwerk X er wel heel hartelijk om lachen.

Evenepoel verliest zelden de focus

Het betekent niet omdat Evenepoel zich even kwaad maakt dat hij ook de focus verliest. Pas na de finale zullen we kunnen opmaken of het kampioenschap voor Evenepoel in 2025 een succes geworden is of niet. Remco werd in 2023 al een keer Belgisch kampioen.