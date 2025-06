Heeft Johan Museeuw zijn grote gelijk gehaald over Evenepoel en het BK? Nu kunnen we Leeuw van Vlaanderen erop afrekenen

Johan Museeuw had een heel duidelijke voorspelling gedaan over het BK. Nu we de uitkomst kennen, kunnen we ook de rekening van Museeuw maken.

In een interview bij La Dernière Heure had Museeuw vooruitgeblikt naar het BK wegwielrennen. "Ik ken het parcours goed", zei Museeuw over de omloop in en rond Binche. "Het is een lang en uitdagend parcours. Het is mogelijk om schiftingen door te voeren. Ik verwacht me aan een mooie koers", zei de Leeuw van Vlaanderen vooraf.

De verwachtingen waren dus hooggespannen. "Er staan verschillende renners aan de start die aan de Tour de France willen beginnen met de kleuren van ons land rond hun schouders. Ik ga uit van een scenario zonder massasprint." Er tekenden ook heel wat snelle jongens present, maar die zouden volgens Museeuw deels gelost worden.

"Er zal geen groep van meer dan 25 renners in aanmerking komen voor de overwinning", bevestigde hij nog eens. Daarnaast zei hij ook dat Remco Evenepoel en Wout van Aert vroeg de koers moesten openen. Toen wisten we nog niet dat Wout van Aert door ziekte verstek moest geven, wat een zware klap was voor Visma-Lease a Bike.

Nu de afloop van het BK gekend is, kunnen we ook besluiten of Museeuw het bij het juiste eind had. Het was alleszins een goed advies om vroeg de koers te openen. Die raad heeft Remco zeker opgevolgd: er leek maar geen einde te komen aan zijn inspanningen. Die ingesteldheid leidde tot een uitputtingsslag van jewelste.

Van een groep van 25 renners was helemaal geen sprake meer. Wellens, Evenepoel en Philipsen, de renners die de top drie vormden, kwamen allen solo aan de finish. Museeuw had dus grotendeels gelijk, maar het veld lag nog meer uit elkaar dan zelfs hij had verwacht.