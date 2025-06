Remco Evenepoel heeft een krachtige boodschap over het plotse afhaken van Wout van Aert voor de BK-wegrit

De BK-wegrit in Binche wordt gereden zonder Wout van Aert. Remco Evenepoel is zo nog meer de blikvanger bij uitstek.

Het is nog altijd slechts twee dagen geleden dat Evenepoel de tijdrittitel pakte. "Het is moeilijk om nu te zeggen of de inspanningen van de tijdrit verteerd zijn. Ik heb gisteren goed losgereden. Het zou geen probleem mogen zijn", denkt hij bij de start van de BK-wegrit. "De combinatie vrijdag-zondag is in principe iets beter dan donderdag-zondag om in het ritme te blijven."

Het grote nieuws in de uren voor de start was de afzegging van Van Aert door ziekte. "Voor mij verandert zijn afwezigheid niets. Het is natuurlijk altijd leuker met Wout, want dan wordt er aanvallend gekoerst. Het is nu zo. Het zal niet veel veranderen aan het wedstrijdverloop." Van Aert zal ook al gedacht hebben aan de Tour, dat doet Evenepoel nog niet. "Neen, ik sta hier aan de start om de koers te proberen winnen. Ik ga er vol voor."

Evenepoel werd al kampioen op vlakker parcours

Dat zal ook nodig zijn om in en rond Binche het verschil te kunnen maken. "Izegem was nog vlakker, dat was nog minder selectief. Het was toen ook warm, het zijn een beetje dezelfde omstandigheden. Een BK is altijd iets speciaal. Er zijn genoeg punten waar de wedstrijd kan losbarsten. Na de aankomst kan het bijvoorbeeld wel scheuren."

Evenepoel heeft ook geen schrik van de kasseispecialisten in het peloton. "Veel kasseistroken zijn er niet, hé. Het zijn ook geen al te slechte kasseien. Of wij de hele koers controleren, hangt ook een beetje af van de andere ploegen. Op zich heb ik de warme temperaturen wel graag. Het is voor iedereen hetzelfde, we maken er het beste van."

Soudal Quick-Step klaar voor alle scenario's

Bij Soudal Quick-Step kunnen ze ook nog Merlier achter de hand houden. "Het is goed dat we iemand hebben die in het ene scenario kan winnen en iemand die in het andere scenario kan winnen. Het is altijd het beste om alleen toe te komen, zeker?"