Stevig verhaal over mythische berg in Tour de France: "Ik pakte dat glas bier en ik won ermee"

Binnen een week begint de Tour de France 2025 in Lille. In het verleden waren er een aantal mooie verhalen te schrijven in La Grande Boucle. Het zal ook voor de editie 2025 niet anders zijn.

Peter Winnen is een van de meest literaire en spraakzame renners aller tijden. In de jaren ’80 won hij twee keer op Alpe D’Huez.

Glas bier

En de manier waarop hij naar die zeges fietste? Dat zijn leuke verhalen die hij ondertussen uit de doeken doet. Want er valt voor elk verhaal wel iets te vertellen.

“In 1981 was ik net prof bij Capri Sonne en mocht ik meteen mee naar de Tour de France. Ik wist niet eens of ik wel drie weken aan een stuk ging kunnen rijden. En plots was ik met de besten mee”, aldus Winnen in Het Nieuwsblad.

Mythisch verhaal

“Ik ging veel te vroeg aan, want ik had totaal geen routine met de Tour de France of die berg. Maar ik bleef uiteindelijk wel nipt voorop, dus won ik net door dat gebrek aan ervaring misschien. Erg leuk!”

“En in 1983? Toen was ik met Bernaudeau in de finale. We zaten allebei steendood, maar ik kreeg er hem niet af. Toen zag ik een Nederlander die me in volle beklimming een glas bier aanreikte. Ik pakte het aan, goot het naar binnen … En won ermee!”