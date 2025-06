Thibau Nys niet meer ziek, Wout van Aert uitgerekend nu wél: iedereen heeft er ook wat over te zeggen op het BK

Met Wout van Aert is de Belgische kampioen van 2021 er niet bij op het BK. Hij is ziek. Thibau Nys weet wat het is: hij werd ziek tijdens de Baloise Belgium Tour.

In de ploeg van Wout van Aert zijn ze met slecht nieuws wakker geworden. "Ik heb van de ploegleiding vernomen dat Wout zich niet honderd procent voelde. Het is het beste om niet te veel risico's te nemen richting volgende week. We moeten snel schakelen. Onze best kaart valt weg", moet Tiesj Benoot bekennen na het forfait van Van Aert.

"Het was al een moeilijke koers en het is alleen maar moeilijker geworden", is Benoot niet blind voor het voor Visma-Lease a Bike sombere effect. Al is alle hoop nog niet verloren. "Ik verwacht wel een zware koers en dat zou in ons voordeel moeten spelen." Ook bij de concurrentie was de afzegging van Van Aert uiteraard een groot thema.

Van Aert zou mee koers gemaakt hebben

Zo betreurde Tim Wellens het afhaken van WVA en ook Jenno Berckmoes kaartte het aan. "Goh, misschien verandert de koers nu een beetje. Ik denk dat het ook iemand was die in ons plan mee wilde koersen. Op dat vlak verandert het misschien een beetje, maar we hebben een sterke ploeg en er zijn nog ploegen die koers willen maken."

Thibau Nys werd dan weer een week geleden ziek, waardoor hij nog op tijd hersteld is voor het BK. "Ik denk wel dat ik weer de oude ben. Op zich was mijn ziekte heel snel van de baan. Ik had een zware nacht en wat koorts, maar de volgende dag was ik alweer veel beter. Ik heb zeker niet afgebouwd in functie van wat nog komt."

Nys hoopt dat snelle mannen overboord gaan

Dat moet onder andere de Tour worden, maar eerst dus het BK. "Op een BK is het altijd lastig en wordt er hard gekoerst, ongeacht het parcours. Het is moeilijk om te controleren tegen die grote blokken. Als je een goed gevoel hebt, is het hopen dat de snelle mannen overboord worden gegooid. De koers ondergaan? We moeten de juiste balans vinden. De warmte is voor mij positief."