Van Aert moet zich geen illusies maken: Visma-Lease a Bike glashelder over aanpak met Wout en heeft één grote vrees

Wout van Aert heeft gepast voor het BK, maar dat is wellicht ook uit voorzorg voor de Tour. De aanpak die zijn ploeg daar met hem wil hanteren, is duidelijk.

Arthur van Dongen heeft hierover helderheid gebracht bij In De Leiderstrui. De Nederlandse ploegleider beseft uiteraard ook dat de Tour de France zal beginnen met enkele heel erg nerveuze etappes. "We weten allemaal dat het hectisch kan worden", laat hij zich daardoor niet uit zijn lood slaan. Het is immers lang niet de allereerste keer.

De inmiddels 56-jarige Van Dongen kent het klappen van de zweep, want hij heeft ervaring genoeg. Hij weet dus welk wedstrijdbeeld er zit aan te komen. "Iedereen wil van voren zitten en ik denk dat de klassementsploegen heel veel gaan investeren om voorin te rijden." Dat is echter ook de plek waar de sprintersploegen zullen willen zitten.

Van Dongen verwacht schouwspel in de Tour

Dat moet dus wel vonken geven. De eerste Tourritten zullen niet alleen nerveus verlopen. Het parcours spreekt op bepaalde dagen ook boekdelen. "Sommige ritten zijn wel wat lastiger in de finale, dus dat kan ook schouwspel opleveren. Ik hoop niet dat er klassementsmannen op minuten worden gereden of nog erger, waar ik niet aan wil denken."

Dat is absoluut de grote vrees van Arthur van Dongen: dat pakweg een Vingegaard zou vallen of zijn klassementsambities moet opbergen na de eerste week. Vingegaard mikt op geel na drie weken koers maar eerst kan Van Aert voor de leiderstrui gaan in het begin van de Tour de France. Wat wordt de rol van Wout precies?

Hoofddoel ligt ook in eerste week bij Vingegaard

Op die vraag geeft Van Dongen duidelijk antwoord. "Met Wout zullen we de dagen uitzoeken, maar het grote hoofddoel is duidelijk en dat is dat Jonas safe door die dagen komt." Alles op Vingegaard, denken ze dus bij Visma-Lease a Bike.