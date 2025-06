Bang van Evenepoel? Roodhooft verdedigt Philipsen nadat hij niet meewerkte op het BK

Jasper Philipsen moest op het Belgisch kampioenschap opnieuw tevreden zijn met eremetaal. Remco Evenepoel was kritisch voor Philipsen, maar loegleider Christoph Roodhooft verdedigt hem.

Na brons in 2022 en zilver vorig jaar moest Jasper Philipsen dit jaar opnieuw tevreden zijn met brons op het Belgisch kampioenschap. Toen Wellens aanviel, besloot Philipsen om bij Evenepoel te blijven.

Volgens Christoph Roodhooft terecht, want Evenepoel was van bij de start van het BK indrukwekkend. "Ik denk dat Jasper hierdoor een beetje bang was van Remco", zegt Roodhooft bij Het Nieuwsblad.

Wat als Philipsen meteen had overgenomen bij Evenepoel? Volgens Roodhooft hadden ze het gat met Wellens wellicht wel dicht gereden, maar was het lang niet zeker dat Philipsen dan wel Belgisch kampioen was worden.

Philipsen heeft getoond dat hij klaar is voor de Tour

Het was ook niet het idee van Roodhooft en co om niet mee te werken met Evenepoel. Toen ze met de ploegwagen bij Philipsen kwamen, hebben ze hem overtuigd om toch mee te werken. Zodat Evenepoel ook wat kon rusten.

Wellens was niet meer bij te halen en Evenepoel reed in de finale nog weg van Philipsen, die dus tevreden moest zijn met plaats drie. "Jasper heeft getoond dat hij momenteel heel sterk is en ik vind ook dat we de ploeg collectief goed gebruikt hebben."