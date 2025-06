Campenaerts verklapt plan van Visma-Lease a Bike om Pogacar te kloppen in de Tour

Zaterdag gaat in Rijsel de Tour van start. Visma-Lease a Bike wil Jonas Vingegaard aan een derde eindzege helpen, maar dan het wel voorbij Tadej Pogacar moeten.

Er wacht een nieuw titanenduel tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Tour en dat voor het vijfde jaar op rij. Opnieuw zullen de Sloveen en de Deen drie weken aan een stuk elkaar pijn proberen doen en tijdverlies aan te smeren.

Vorig jaar kon Vingegaard twee weken gelijke tred houden, maar in de derde week kraakte hij. Ook in de Dauphiné moest Vingegaard bergop twee keer zijn meerdere erkennen in de wereldkampioen.

Toch gelooft Victor Campenaerts, die in zijn eerste jaar bij Visma-Lease a Bike meteen de Tour rijdt, in de eindzege met Vingegaard. "Hij is echt een klasse apart, maar dat is Tadej ook", zegt hij bij Wieler Revue.

Visma-Lease a Bike heeft plan om Pogacar te kraken

Campenaerts stelt dan ook dat Visma-Lease a Bike als underdog naar de Tour gaat, want Pogacar is torenhoog favoriet. Toch heeft de Nederlandse ploeg een plan om Vingegaard aan de eindzege te helpen.

"We gaan Tadej niet dag na dag vijf seconden aan z'n broek geven, maar in het verleden is hij er al eens doorheen gezakt in drie weken." In 2022 gebeurde dat op Hautacam, in 2023 op de Col de la Loze.