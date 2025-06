Eerste prikje naar Visma-Lease a Bike: Wellens doet stevige uitspraak over Pogacar en co

Tadej Pogacar zal in de Tour kunnen rekenen op een uitstekende Tim Wellens, dat werd duidelijk op het BK. Al is de hele ploeg van UAE Team Emirates-XRG op topniveau volgens de kersverse Belgische kampioen.

Tim Wellens zou eerst niet aan de start staan van het Belgisch kampioenschap in Binche. Toen duidelijk werd dat UAE ploegleider Fabio Baldato, een mecanicien en verzorger ter beschikking stelde, zakte Wellens toch af naar België.

Hij was afgelopen weekend nog op stage in Isola 2000 en daar kreeg Wellens ook bevestiging dat hij klaar was voor de Tour. Dat werd nog meer duidelijk op het Belgisch kampioenschap, waar hij een solo van 42 kilometer uit zijn benen schudde.

UAE Team Emirates-XRG in topvorm naar de Tour

"De stage is heel goed geweest", zei Wellens bij Sporza op VRT1. "Het probleem is dat al mijn ploegmaats zo'n hoog niveau halen bergop. Ik voel me dan altijd de slechtste van de ploeg omdat de rest omhoog vliegt."

UAE Team Emirates-XRG komt dan ook met een topploeg aan de start van de Tour. Naast Wellens zijn ook Joao Almeida, Adam Yates, Pavel Sivakov, Marc Soler, Jhonatan Narvaez, Nils Politt en kopman Tadej Pogacar van de partij.

"Iedereen heeft records gereden en is klaar voor de Tour. Of ik dat zeg om iedereen bang te maken? Ik kan niet te veel zeggen over wat Tadej gedaan heeft, maar ik kan wel zeggen dat iedereen goed in orde is." Bij Visma-Lease a Bike zijn ze gewaarschuwd.