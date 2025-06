Fleur Moors (19) bijt van zich af na stevige kritiek van wereldkampioene Lotte Kopecky

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Fleur Moors (19) heeft brons gepakt op het Belgisch kampioenschap op de weg. Het toptalent van Lidl-Trek kreeg achteraf wel wat kritiek van Lotte Kopecky over haar manier van koersen.

Wat Jasper Philipsen deed bij Remco Evenepoel, deed Fleur Moors enkele uren daarvoor al bij Lotte Kopecky. Ze sprong op het wiel van de wereldkampioene, maar werkte niet mee. Tot frustratie van Kopecky.

Dat liet ze achteraf ook duidelijk blijken. "Jong of oud, er is altijd wel iets dat je kan doen en leren. Dit was vooral de manier waarop het niet moet", zei Kopecky bij Sporza. Maar Moors verdedigde haar tactische keuze.

"Ik had zelf één doel", vertelde ze over haar tactische plan. "Ik wilde één wiel volgen, dat van Lotte (Kopecky). Ik heb dat zo goed mogelijk gedaan, maar dat heeft me misschien dat plekje gekost."

Moors grijpt naast Belgische titel

Moors verdedigde ook haar tactiek door te stellen dat Kopecky de topfavoriet was. Ze wilde zelf ook winnen, maar dit was voor haar wel de beste manier om Belgisch kampioene te worden. In het slot waren er gewoon twee sterker.

Net voor de slotkilometer versnelden Justine Ghekiere en Fien Van Eynde en zij bleven uit de greep van het peloton. Ghekiere pakte de Belgische titel, Van Eynde werd tweede. Moors sprintte vanuit het peloton naar het brons.