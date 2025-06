Is Van Aert te weinig klootzak? Museeuw: "Op het einde van je carrière tellen maar twee dingen"

Wout van Aert moest ziek afzeggen voor het BK, maar de Tour lijkt niet in gevaar te komen. Johan Museeuw denkt dat Van Aert ook weer zal scoren in de Tour.

Voor het zevende jaar op rij komt Wout van Aert zaterdag aan de start van de Tour. Om kopman Jonas Vingegaard aan een derde eindzege te helpen, maar om ook zelf te scoren. Van Aert jaagt op een tiende etappezege.

Zijn laatste ritzege dateert wel alweer van 2022, de voorbije twee jaar kon Van Aert niet winnen in de Tour. Het is dan ook maar de vraag of Van Aert na drie jaar de draad weer zal kunnen oppikken.

Johan Museeuw gelooft er alleszins wel in. "Ik denk dat hij twee ritten gaat winnen in de Tour, omdat hij eindelijk eens aan zichzelf denkt. Hij is te veel teamplayer", zegt Museeuw bij In De Waaier.

Moet Van Aert meer aan zichzelf denken?

"Wat hij deed in de Giro d'Italia was geweldig, maar als je dan het WK 2023 in Glasgow zag... Van der Poel deed in de Tour de France enkel een paar lead-outs, maar op het WK was hij in de slotronde wel weg."

"In Nederland zeggen ze dat hij meer klootzak moet zijn, maar in België zeggen we gewoon dat hij te veel teamplayer is. Daarom is hij ook zo sympathiek voor de mensen, en dat is ook mooi. Maar op het einde van je carrière tellen maar twee dingen: eerst je palmares en vervolgens je portefeuille."

"Die laatste gaat dik in orde zijn bij Wout", gaat Museeuw verder. "De eerste ook, maar eigenlijk moeten de Ronde en Roubaix er nog wel bij. Van der Poel heeft beide al drie keer gewonnen..."