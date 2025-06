Red Bull-BORA-hansgrohe heeft duidelijk plan klaar om valpartijen van Primoz Roglic te vermijden

Primoz Roglic wil dit jaar nog eens de Tour proberen te winnen. Bij zijn ploeg Red Bull-BORA-hansgrohe geloven ze in de kansen van de Sloveen.

De Giro draaide door zijn vele valpartijen en opgave uit op een sisser, maar Primoz Roglic is toch klaar voor de Tour. Sinds 2020 haalde hij nooit meer het einde van de Tour, toen werd hij tweede na Tadej Pogacar.

Bij Red Bull-BORA-hansgrohe is het geloof in Roglic wel groot. "Want dat is wie hij is. Als iets misgaat, komt hij terug. En meestal nog sterker ook. Dat zit gewoon in zijn aard", zegt sportief directeur Rolf Aldag bij Cyclingnews.

"We hopen niet alleen. We kijken ook naar data. Naar cijfers. En die zijn positief. We zien geen enkele reden om niet optimistisch te zijn over zijn Tour." Roglic is volgens Aldag meer dan klaar om mee te doen voor eindwinst.

Roglic klaar om de Tour te winnen?

"Als je kijkt naar zijn voorbereiding op deze Tour en je vergelijkt dat met zijn aanloop naar de Vuelta vorig jaar, dan is dat vrijwel identiek. En toen? Toen won hij." Roglic moet dan wel proberen om niet te vallen.

"Valpartijen gebeuren. Maar hoe vermijd je ze zo veel mogelijk? Door samen te blijven, het parcours perfect te kennen en op elkaar te bouwen. Meer kunnen we niet doen. En eerlijk: ik denk niet dat we ooit beter voorbereid zijn geweest."