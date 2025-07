De enige manier om Pogacar te kloppen? Vingegaard heeft twee ritten aangestipt om de Tour te winnen

Jonas Vingegaard verloor bergop twee keer tijd op Tadej Pogacar in de Dauphiné. De Deen heeft echter nog een ander wapen om zijn rivaal pijn te doen in de Tour.

Het verschil tussen Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard in de Dauphiné was in het eindklassement slechts 59 seconden. Bergop reed Pogacar echter makkelijk weg van Vingegaard en leek hij zelfs nog in te houden.

Dat het verschil tussen Pogacar en Vingegaard onder de minuut bleef had ook nog een andere reden. En dat haalde ook Victor Campenaerts aan als een van de momenten waarop Vingegaard een slag kan thuishalen in de Tour. "Er is die tijdrit", zei hij bij Sporza.

Maakt Vingegaard het verschil in de tijdritten?

In de Dauphiné verloor Pogacar 28 seconden op Vingegaard op 17 kilometer en in 2023 smeerde de Deen hem anderhalve minuut aan in Combloux. Op dag vijf van de Tour is er vlakke tijdrit van 33 kilometer, op dag 13 een klimtijdrit van 11 kilometer naar Peyragudes.

En er is volgens Campenaerts nog een verschil tussen de Dauphiné en de Tour. "In een ronde van een week heb je geen slechte dag, maar in een ronde van drie weken? Hoop doet leven."

De Tour trekt dit jaar ook naar de drie beklimmingen waar Vingegaard Pogacar al pijn deed de voorbije jaren: de Mont Ventoux (2021), Hautacam (2022) en Col de la Loze (2023). Voor Vingegaard alleen maar goede herinneringen.