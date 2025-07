De schuld van Tom Boonen: Peeters gaf ooit straftraining van zes uur bij Quick-Step, Van Gucht lacht er hartelijk om

Wielrennen is een sport die het moet hebben van anekdotes en verhalen. Tom Boonen heeft er zo eentje uit de doeken gedaan op het Wattage Festival.

Op de dag dat het BK wegwielrennen plaatsvond, ging ook het eerste Wattage Festival door. Ruben Van Gucht is de drijvende kracht achter dit wielerfestival. Hij nodigde onder meer Tom Boonen uit. Dat zij goed overeenkomen, zien we vaak in de podcast Wielerclub Wattage. Tijdens het festival charmeerde Boonen ook met een heerlijke anekdote.

Tussen de verschillende shows door was er wel even tijd om te praten en Boonen greep die gelegenheid om een anekdote uit zijn wielerverleden te delen. Dat verklapt Ruben van Gucht bij Sporza. Boonen was jarenlang het uithangbord bij Quick-Step, maar één keertje maakte hij zich veel minder populair binnen zijn eigen ploeg. Dat ging als volgt.

Boonen en Weylandt gingen uit op stage

Op een gegeven moment hield Quick-Step een stage in de Ardennen. "De weersvoorspelling voor de volgende dag was niet gunstig, dus ging Tom met zijn kamergenoot Wouter Weylandt goed uit. Zo kwamen ze op een huwelijksfeest in Chaudfontaine terecht, waarna de gasten hen meesleepten naar het nachtleven in Luik", vertelt Van Gucht.

Alleen was er één probleem: 's anderendaags stond er een training op het programma. Boonen en Weylandt konden 's ochtens niet verbergen dat ze de hele nacht waren uit geweest. "Ploegleider Wilfried Peeters gaf hen straftraining: 6 uur lang hebben ze in de regen moeten fietsen." Daar zullen ze heel snel nuchter van zijn geworden.

Onderschat Wilfried Peeters niet

De sfeer lijkt vaak heel goed bij Quick-Step, maar er kan dus ook hard worden ingegrepen. Op dat vlak moet ploegleider Wilfried Peeters dus ook zeker niet onderschat worden. De huidige renners van de ploeg zijn verwittigd.