Gaat Jan Bakelants zo niet kort door de bocht? Ex-renner is héél streng met kritische opmerking over Remco Evenepoel

Kritiek mag er zijn maar er moet ook niet overdreven worden. Een opmerking van Jan Bakelants over Remco Evenepoel lijkt ons wel heel erg streng.

Jan Bakelants bespreekt in Het Laatste Nieuws de kloof in niveau tussen Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel. Het is wel duidelijk dat Pogacar momenteel een stevige trap boven die andere twee staat. Dat komt door Bakelants omdat ernstige valpartijen de evolutie van Vingegaard en Evenepoel hebben afgeremd.

Daar kunnen we de voormalige profrenner zeker in volgen. Het is erg moeilijk om elke keer opnieuw vanaf nul te moeten herbeginnen. Het is al een grote uitdaging om dan zelf opnieuw op niveau te kunnen komen, maar ondertussen zit de tegenstand niet stil. Tadej Pogacar heeft minder zware crashes gehad die zijn ontwikkeling tegenhouden.

Bakelants ziet weinig progressie bij Evenepoel

Het is echter niet omdat Evenepoel zware valpartijen heeft meegemaakt dat hij geen aanzienlijke progressie geboekt heeft. "Evenepoel heeft als ronderenner niet heel veel vooruitgang geboekt sinds zijn eindzege in de Vuelta in 2022, maar Pogacar heeft wel nog een ferme stap gezet", laat Bakelants in de krant optekenen. Dat lijkt ons te streng.

Laten we niet vergeten op welk punt van zijn carrière Remco stond in 2022. Het was een belangrijke mijlpaal om zijn eerste grote ronde te winnen, maar het niveau van toen werd niet voldoende geacht voor het Tour-podium. Remco heeft ons inziens sindsdien wel degelijk grote stappen gezet. De grootste stap zette hij misschien wel tussen de Dauphiné en de Tour in 2024.

Voorsprong Remco op Mas in 2024 veel groter

Laat ons ook de cijfers erbij halen: Remco won de Vuelta in 2022 met twee minuten voorsprong op Enric Mas. De Spanjaard reed vorig jaar ook de Tour. Hij werd negentiende, op meer dan een uur(!) van Evenepoel. Toegegeven: het is een moeilijke vergelijking. Ook dit moet in een bepaalde context geplaatst worden, maar het wil toch wel iets zeggen.