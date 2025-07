Gestraft voor eigen keuze? Lotto neemt Belgische topper niet mee naar de Tour

Lotto heeft ook zijn ploeg voor de Tour voorgesteld. De ploeg neemt een drietand mee, maar laat een van zijn betere renners thuis.

Vorige week bevestigde CEO Stéphane Heulot al dat Lotto Cycling Team met drie kopmannen naar de Tour trekt: Arnaud De Lie, Lennert Van Eetvelt en Jenno Berckmoes. Zij moeten de ploeg ritzeges bezorgen.

De Lie debuteerde vorig jaar in de Tour en sprintte vijf keer naar een plek in de top vijf. Van Eetvelt maakt na twee deelnames aan de Vuelta nu zijn debuut in de Tour, voor Berckmoes wordt het zelfs zijn eerste grote ronde.

Geen Alec Segaert bij Lotto in de Tour

Opvallende afwezige bij Lotto is wel Alec Segaert. De bronzen medaille van het BK tijdrijden verlaat de ploeg eind dit jaar en zou naar Bahrain-Victorious trekken, waar zijn broer Loïc trainer is. Dat is wellicht niet in goede aarde gevallen bij Lotto.

Om de kopmannen te ondersteunen neemt Lotto ook Belgen Jasper De Buyst, Brent Van Moer en Sébastien Grignard mee naar de Tour. De Australiër Jarrad Drizners en de Argentijn Eduardo Sepulveda maken de selectie compleet.

Vorig jaar won Lotto nog een etappe in de Tour met Victor Campenaerts. Hij verliet de ploeg en trok naar Visma-Lease a Bike, maar met De Lie, Van Eetvelt en Berckmoes hoopt de Belgische ploeg te scoren.