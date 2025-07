Hou hem maar in de gaten: potentiële uitdager van Remco Evenepoel spreekt zijn verwachtingen en ambities uit

Remco Evenepoel kijkt graag richting de eerste twee posities voor de Tour maar ook andere uitdagers dan Pogacar of Vingegaard staan op hem te wachten. Onder hen ook Ben O'Connor.

O'Connor, de tweede uit de Vuelta van vorig jaar, rijdt nu opnieuw de Tour. De 29-jarige Australiër is geselecteerd door Jayco AlUla. "Ik heb in het verleden goed gepresteerd in grote ronden. Ik zal er dus alles aan doen om opnieuw de top vijf te halen, wat ik al kon doen in de Giro, de Vuelta en de Tour." Dat is een duidelijke ambitie.

Als hij zich in de top vijf nestelt, dan komt hij ook in het vaarwater van Remco Evenepoel. Die weet sinds de Dauphiné dat hij niet enkel naar Pogacar of Vingegaard moet kijken, want Lipowitz eindigde voor hem in die rittenkoers. Voor renners die de top vijf ambiëren, komt misschien ook wel de derde plaats in beeld. Evenepoel moet tegen hen verdedigen.

O'Connor kent de belangen

O'Connor is zich ervan bewust wat er op het spel staat. "De Tour is de grootste koers en zorgt voor de grootste stress, maar je kan ook de grootste beloning behalen. Het parcours zorgt voor een koers met twee delen. Je hebt het deel in het noorden van Frankrijk met enkele punchersritten en vanaf rit 10 krijg je beklimmingen van een halfuur tot een uur klimmen."

Het mag niet verbazen dat dit tweede deel O'Connor meer aanspreekt. "Er zijn enkele stevige cols en bergpassen: daar zal ik meer van de koers genieten. Dit zijn de bergritten die ik het liefste heb", onthult de man die eind vorig jaar wegging bij Decathlon AG2R. "Voor mij gaat het erom het eerste deel goed door te komen en dan alles goed uit te voeren in het tweede deel."

Evenepoel houdt O'Connor best in de gaten

De topvijfnotering van O'Connor in de Tour dateert ondertussen al van 2021, met een vierde plaats. Vorig jaar reed hij de Tour niet, maar in 2025 krijgt hij dus weer zijn kans op het grootste toneel. Hij is één van die renners die Evenepoel toch ook best in de gaten houdt.