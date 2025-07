Jonas Vingegaard vindt het onbegrijpelijk en haalt zwaar uit naar Tourorganisatie ASO

Jonas Vingegaard is een van de topfavorieten voor de eindzege in de Tour. De Deen begrijpt niet dat organisator ASO in de laatste etappe de beklimming van Montmartre heeft toegevoegd.

Na zijn tweede plaats van vorig jaar wil Jonas Vingegaard na 2022 en 2023 voor de derde keer de Tour winnen. "Om de Tour te winnen, moet je op hetzelfde niveau zijn als Pogacar", zegt de Deen bij RTVE.

In de Pyreneeën en in de Alpen staan er enkele zware ritten op het programma, maar Vingegaard is ook op zijn hoede voor mogelijke waaiers in de eerste week. En ook de tijdritten zullen belangrijk worden.

"Eerlijk gezegd geef ik de voorkeur aan de tweede tijdrit, de klimtijdrit, al zal die ook lastig zijn. De eerste tijdrit van 33 kilometer is fundamenteel en heeft me gedwongen om te trainen op de tijdritfiets. De tijdrit kan een groot verschil maken in het algemeen klassement."

Vingegaard kritisch over Montmartre

En ook de laatste rit in Parijs, met de toevoeging van drie keer Montmartre kan nog belangrijk worden voor het klassement. "De laatste jaren is er veel gesproken over veiligheid in het wielrennen, en het toevoegen van Montmartre als finish kan het risico vergroten."

"Tijdens de Olympische Spelen haalden slechts vijftien renners tegelijk Montmartre, in de Tour zullen dat meer dan 100 renners zijn, waarschijnlijk 115 of meer, en na 21 dagen koersen zullen ze erg moe zijn. Ik denk dat Montmartre de etappe nog gevaarlijker zal maken."