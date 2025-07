Visma-Lease a Bike slaat net voor de Tour nog een stevige slag op de transfermarkt

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Net voor de start van de Tour heeft Visma-Lease a Bike nog een stevige slag geslagen. Het verlengde het contract van één van zijn sleutelpionnen met enkele jaren.

Matteo Jorgenson rijdt nog tot eind 2029 bij Visma-Lease a Bike, dat heeft de ploeg zelf aangekondigd. De Amerikaan lag nog onder contract tot eind 2026, maar krijgt nu dus een stevige beloning voor zijn eerste anderhalf jaar.

Jorgenson won twee keer Parijs-Nice, Dwars door Vlaanderen en werd vorig jaar ook achtste in de Tour. Dit jaar mag de Amerikaan opnieuw naar de Tour en wordt hij naast Jonas Vingegaard ook beschermd voor het klassement.

Jorgenson voet zich goed bij Visma-Lease a Bike

Ook de komende jaren zal Jorgenson dus uitkomen voor Visma-Lease a Bike. "Ik voelde me hier direct thuis en zie geen ander team waar ik met eenzelfde vertrouwen en kalmte kan werken als hier", reageert Jorgenson.



"Eigenlijk was het een gemakkelijke keuze. Ik heb mezelf ambitieuze doelen gesteld voor de komende vier jaar en wil van deze periode de piek van mijn carrière maken. Ik ben blij dat ik die doelen binnen deze omgeving kan nastreven. Hier durf ik groter te dromen."

"Matteo is een heel belangrijke schakel voor zowel de grote rondes als klassiekers voor ons team. We maken grote plannen met hem en zijn blij dat hij zijn toekomst voor langere tijd aan ons verbonden heeft", zegt Head of Racing Grischa Niermann.