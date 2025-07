Zonneveld ziet organisatie van de Tour zwichten voor Van der Poel: "Tot in het belachelijke"

Is de eerste helft van de Tour helemaal uitgetekend voor Mathieu van der Poel? Thijs Zonneveld ziet alleszins een groot verschil met de voorbije jaren.

De Tour en Mathieu van der Poel waren de voorbije jaren geen goed huwelijk. De Nederlander maakte wel indruk met zijn lead-outs voor Jasper Philipsen, maar zelf kwam hij nooit in de buurt van een etappezege.

De voorbije twee jaar startte de Tour in Firenze en het Baskenland en was het meteen loodzwaar. Van der Poel kwam met tegenzin aan de start en als het parcours dit jaar niet op zijn maat was geweest, had hij wellicht definitief afgehaakt.

Eerste tien dagen van de Tour helemaal op maat van Van der Poel

De organisatie van de Tour wilde dat vermijden en ze rollen dit jaar de rode loper uit voor punchers zoals Van der Poel. Analist Thijs Zonneveld stelt dat de eerste tien dagen van de Tour niet interessanter hadden kunnen zijn voor Van der Poel.

"En eigenlijk is het tot in het belachelijke", zegt hij bij Sporza. "Zoom in en Mathieu kan wel 5 van de eerste 10 ritten winnen. Vorig jaar waren die dagen er helemaal niet en reed hij verloren rond. Nu hebben ze het helemaal veranderd en is het een speeltuin voor hem."

Van der Poel heeft volgens Zonneveld zijn seizoen ook helemaal anders ingedeeld voor de Tour. "De voorbije jaren was de Tour een soort van must vanuit zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. Hij moest, maar wilde zelf niet altijd deelnemen. Nu is dat anders en daarom heeft hij ook gesleuteld aan zijn tijdrit."