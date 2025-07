Cruciale rol voor Van Aert en co in strijd met Pogacar: "Dat kan Vingegaard niet"

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

De start van de Tour in Noord-Frankrijk zorgt ervoor dat de ploegen van de favorieten keuzes moeten maken. En er is ook duidelijk een verschil tussen Visma-Lease a Bike en UAE Team Emirates-XRG.

De eerste tien ritten van de Tour de France worden in het noorden van Frankrijk gereden en bevatten behalve de tiende rit geen echte beklimmingen. Dat is bijna de helft van de Tour en dus moeten er keuzes gemaakt worden.

Want klassementsrenners die in de eerste week een waaier missen of opgehouden worden door een valpartij, kunnen een goed eindklassement wellicht vergeten. En dus stellen de ploegen van de favorieten veel eendagsrenners op.

Pogacar beter op het vlakke dan Vingegaard

Bij Visma-Lease a Bike zijn dat Van Aert, Benoot, Campenaerts, Affini en de veelzijdige Jorgenson. UAE Team Emirates-XRG neemt met Politt en Wellens, maar twee renners mee voor het werk op het vlakke. Al kan Narvaez dat ook.

"De focus van UAE ligt iets meer in de bergen", zegt Sep Vanmarcke bij Sporza Daily. Toevallig is dat niet. "Pogacar kan veel beter zelf sturen dan Vingegaard, dus hij heeft dat niet echt nodig."

"Dan heeft hij drie mannen voor positionering op vlakke, en anders doet hij dat zelf. Dat kan Vingegaard niet." Dat zagen we vorig jaar in de graveletappe. Vingegaard had Jorgenson nodig, Pogacar deed het allemaal alleen.