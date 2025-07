Evenepoel en Merlier samen in één ploeg: Soudal Quick-Step zegt wat het belangrijkste is

Soudal Quick-Step stuurt met Remco Evenepoel en Tim Merlier zijn twee belangrijkste kopmannen naar de Tour. Vallen hun doelen wel te combineren?

Voor het eerst in jaren nam Soudal Quick-Step vorig jaar geen topsprinter mee naar de Tour, de hele ploeg stond in functie van Remco Evenepoel. Dit jaar is de aanpak anders, want Tim Merlier komt dit jaar wél aan de start.

Volgens Jan Bakelants geeft Soudal Quick-Step door het meenemen van Merlier toe dat het niet gelooft in de eindzege met Evenepoel. Bij Soudal Quick-Step zien ze vooral opportuniteiten voor hun twee kopmannen.

"Tim en Remco krijgen een paar kansen, maar het belangrijkste is dat iedereen die eerste tien etappes veilig doorkomt", zegt ploegleider Tom Steels. Hij ziet in het eerste deel van de Tour dan ook veel kansen voor sprinters en punchers.

Evenepoel wil geen tijd verliezen in de eerste week

"We hebben een sterk en ervaren team, dat deze zomer tot mooie dingen in staat is, dus we beginnen met veel vertrouwen", zegt Steels nog. Evenepoel beseft echter dat er ook gevaar schuilt in de eerste week.

"Het belangrijkste is om geen tijd te verliezen in de eerste helft van de wedstrijd, die behoorlijk nerveus zal zijn, met veel valkuilen en lastige wegen. Net als vorig jaar wil ik daar een etappe winnen en een goed klassement rijden, maar ik bekijk het dag voor dag."