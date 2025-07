Gevolg van zijn schorsing? Ploegmaat van Van der Poel legt uit waarom hij de Tour niet rijdt

Bij Alpecin-Deceuninck is er geen plaats voor Nederlander Oscar Riesebeek in de Tour. De Nederlander kreeg in de Baloise Belgium Tour nog een schorsing na twee gele kaarten.

Oscar Riesebeek had de twijfelachtige eer om als eerste renner ooit een schorsing te krijgen door gele kaarten. Zowel in de tweede als in de vijfde rit van de Baloise Belgium Tour kreeg hij een gele kaart.

Wie twee gele kaarten krijgt in één eendagswedstrijd of rittenkoers, wordt sinds dit seizoen voor zeven dagen geschorst. Riesebeek kreeg zo'n schorsing en moest daardoor het Nederlands kampioenschap missen.

Geen Tour voor Riesebeek door valpartij

Maandag liep de schorsing van Riesebeek af, maar in de selectie van Alpecin-Deceucinck is hij niet terug te vinden. "Geen Tour de France voor mij dit jaar. Ik heb nog steeds last van de gevolgen van mijn val in België", zegt Riesebeek op zijn sociale media.

"Ik hoop snel weer op de fiets te kunnen stappen om me voor te bereiden op de volgende wedstrijden. Bedankt voor alle steun! En ik wens mijn teamgenoten veel succes", besloot de Nederlander nog.

Vorige week bood Riesebeek ook al zijn excuses aan. "Als ik terugkijk realiseer ik me dat mijn gedrag in de koers niet alleen fout was, maar dat ik ook collega-renners in gevaar bracht. Dat is iets waar ik oprecht spijt van heb en daar wil ik graag mijn excuses voor aanbieden."