Heeft hij nog een plaats in het peloton? Dries De Bondt heeft nieuws over zijn toekomst

Het contract van Dries De Bondt loopt eind dit jaar af bij Decathlon-AG2R en dat wordt niet verlengd. Toch lijkt er nog een toekomst voor hem te zijn in het peloton.

Voor de 33-jarige Dries De Bondt, vrijdag viert hij zijn 34ste verjaardag, is er na twee jaar geen plaats meer bij Decathlon-AG2R in 2026. Hij probeert zich dan ook in de kijker te rijden, onder meer met een kopbeurt voor Carapaz in de Giro.

Na zijn uitspraken over die kopbeurt en het feit dat hij zich samen met EF-ploegleider Ken Vanmarcke moet verantwoorden bij de ethische commissie van de UCI, lijkt een contract er bij EF Education-EasyPost er niet in te zitten.

De Bondt heeft contact met enkele ploegen

Toch lijkt er volgend jaar ook nog plaats voor De Bondt in het peloton. "Ik heb nog geen onderdak bij een nieuwe ploeg, maar voer wel enkele contacten", zegt De Bondt bij Het Nieuwsblad.

De Tour rijdt hij niet, maar De Bondt hoopt wel om tegen het einde van de Tour zekerheid te hebben over zijn toekomst. Tijdens de Tour gaat De Bondt de batterijen even opladen voor hij aan een druk najaar met onder meer de Vuelta begint.

"Ik hervat normaliter in de Cyclassics Hamburg (17 augustus). Nadien volgt ook de Renewi Tour. Ik ben doorgaans sterk in het najaar. Het spreekt voor zich dat ik die reputatie hoog wil houden", besluit De Bondt nog.