Mag Van der Poel op een cadeautje rekenen in de Tour? "Pogacar zal hem dat gunnen"

Mathieu van der Poel krijgt in de eerste week van de Tour een parcours dat op zijn maat is. In Nederland verwachten ze dan ook dat hij nog eens de gele trui zal dragen.

Met tot wel vijf kansen in de eerste week kan Mathieu van der Poel zich uitleven in de Tour. De voorbije twee edities eindigde hij in geen enkele etappe in de top tien, maar dit jaar zijn er dus kansen bij de vleet.

Dat ziet ook Tom Dumoulin. "Zelden zijn er eerste Tour-weken geweest die geschikter zijn geweest voor hem dan nu", zegt hij bij NOS. Een herharling van Mûr-de-Bretagne in 2021 is voor Dumoulin niet uitgesloten.

Krijgt Van der Poel het geel van Pogacar?

Ook Michael Boogerd verwacht veel van Van der Poel in de Tour, vooral omdat hij in de Dauphiné bijzonder gretig was. Van der Poel reed bijzonder aanvallend, maar bleef wel achter zonder etappezege.

Boogerd denkt dat Van der Poel ook in de Tour voor vuurwerk gaat zorgen. "Als Van der Poel oorlog gaat maken, gaan die klassementsmannen mee, met het risico dat ze de trui al pakken."

"Inhouden doen ze dan niet, maar Pogacar zal Van der Poel wel de trui gunnen, dat zal hij niet zo erg vinden." En in rit vijf staat er een tijdrit van 33 kilometer op het programma, waarin Remco Evenepoel de kans krijgt om geel te pakken.