Mag Vingegaard dan toch hoop koesteren? Twee zwakke punten van Pogacar blootgelegd

Is Tadej Pogacar van een vierde eindzege in de Tour te houden? De Sloveen heeft weinig zwakke punten, maar toch mag de concurrentie nog hoop koesteren.

In de Dauphiné maakte Tadej Pogacar duidelijk dat hij de grote topfavoriet is om zichzelf op te volgen als eindwinnaar in de Tour. De Sloveen rijdt opnieuw op een bijzonder hoog niveau en toonde dit seizoen amper tekenen van zwakte.

Sep Vanmarcke denkt dan ook niet dat Pogacar geklopt kan worden. Sinds Pogacar in het najaar van 2023 veranderde van trainer, heeft hij nog een grote stap vooruit gezet en lijkt hij amper of geen zwaktes meer te hebben.

Overmoed de zwakte van Pogacar?

Toch ziet Maarten Vangramberen nog één manier voor de concurrentie om hem te kloppen. "Ik denk dat de enige zwakte van Pogacar zijn overmoed is, dat hij zich echt Superman gaat beginnen te voelen", zegt hij bij Sporza Daily.

Dat gebeurde dit jaar in de Amstel Gold Race of vorig jaar op het WK, waar het maar nipt goed afliep. Als Pogacar uit zijn kot gelokt wordt, gaat hij daar vaak op in. Ook vorig jaar in de rit naar Le Lioran was hij overmoedig, waardoor Vingegaard terugkwam en hem klopte in de sprint.

"Bij Visma focussen ze op een slechte dag van Pogacar", denkt Vanmarcke. "Dat las je tussen de lijnen in het interview met Campenaerts. Dat is al eens gebeurd op de Col de la Loze. Ze hopen dat hij op een dag gaat breken."