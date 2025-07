Moet Van der Poel vrezen voor grote mislukking in de Tour? "Als Pogacar elke keer meedoet..."

Mathieu van der Poel wil in de Tour eindelijk nog eens scoren. Maar zal dat wel lukken met Tadej Pogacar aan de start?

Met één ritzege in 2021 en zes dagen in de gele trui oogt het palmares van Mathieu van der Poel in de Tour mager voor een renner van zijn kaliber. Dit jaar krijgt de Nederlander eindelijk nog eens een parcours dat op zijn maat is in de eerste week.

Thijs Zonneveld ziet tot wel vijf kansen voor Van der Poel in de eerste elf ritten. "Rit twee eindigt met drie klimmetjes van 1,1 kilometer aan 9,4 procent, 800 meter aan 8 procent en een finish van ook 800 meter aan 8 procent. Dat is een rode loper voor Van der Poel", zegt hij bij In de Waaier.

Gooit Pogacar roet in het eten van Van der Poel?

Toch loert er ook gevaar om de hoek voor Van der Poel en dat gevaar heet Tadej Pogacar. "Hij is goed in álles. Ook in die korte, explosieve aankomsten." Ook de Mûr-de-Bretagne, waar Van der Poel won in 2021, is iets voor Pogacar.

"Dat is een klim van twee kilometer met veel ruimte om op te schuiven. Daar zie ik Pogacar eerder een kloof slaan op Vingegaard dan dat Van der Poel hem klopt", vreest Zonneveld voor de Nederlander.

"Het is bijna idioot hoeveel etappes er voor de punchers zijn", besluit Zonneveld. "Maar als Pogacar elke keer meedoet voor de bonificaties, wordt het ook voor Mathieu een grote uitdaging."