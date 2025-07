Zijn eerste grote ronde: Sep Vanmarcke heeft opmerkelijke verwachtingen over Thibau Nys

Thibau Nys rijdt voor het eerst een grote ronde en dat is meteen de Tour. Kan Nys meteen een etappe winnen in zijn eerste Tour?

Voor Thibau Nys wordt zijn eerste Tour vooral een ontdekkingstocht. Nooit eerder reed hij een grote ronde, bij de profs is zijn langste rittenkoers tot nu toe de Ronde van Zwitserland van vorig jaar met acht etappes.

De Tour is met 21 etappes meer dan twee keer zo lang. Sep Vanmarcke is dan ook op zijn hoede om stevige voorspellingen uit te spreken als het over verwachtingen gaat. Hij vindt de Tour van Nys al geslaagd als hij uitrijdt.

"En als hij een paar keer kan wedijveren met de toppers op zijn aankomsten. Maar we mogen niet verwachten dat hij een rit moet winnen tegen renners als Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar", zegt hij bij Sporza Daily.

Kan Nys ook verrassen in de Tour?

In je eerste Tour een rit winnen als jonge renner, is niet iedereen gegeven. Van Aert slaagde er wel in, Philipsen kan pas winnen bij zijn derde deelname en De Lie eindigde vorig jaar viijf keer in de top vijf.

"Maar langs de andere kant heeft Nys ons op de weg al zo vaak verrast", zegt Vanmarcke. "En elke keer denk je van: 'Amai, hij wint daar ook.' Dus het kan zomaar, maar ik wil hem geen druk opleggen. Zijn eerste grote ronde is vooral belangrijk voor de toekomst om nog meer body te krijgen."