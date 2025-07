De nieuwe Belgische hoop? Fleur Moors (19) krijgt opvallende rol in haar eerste Giro

Afgelopen zondag werd Fleur Moors nog stevig op de korrel genomen door Lotte Kopecky voor haar koersgedrag tijdens het BK, vanaf zondag zullen ze elkaar opnieuw tegenkomen in de Giro Women.

Dat Moors aan de start komt bij Lidl-Trek is toch enigszins verrassend. Het toptalent stond een halfjaar aan de kant met problemen aan de sinussen en koerst maar weer sinds begin juni. Daarin kon ze Lidl-Trek al overtuigen.

"Het is haar eerste grote rittenkoers, dus het belangrijkste is om ervaring op te doen, vertrouwen te tanken en te leren van meer ervaren rensters", zegt ploegleidster Ina-Yoko Teutenberg de selectie van Moors.

Dat betekent niet dat Moors geen kansen zal krijgen. "Als de mogelijkheid zich voordoet om in een vlucht mee te gaan of om voor de ritwinst te strijden, dan krijgt zij absolute vrijheid om ervoor te gaan."

Een echte kopvrouw voor het klassement heeft Lidl-Trek niet in de Giro. Met Lucinda Brand en Shirin van Anrooij heeft de ploeg wel twee rensters die op de top tien kunnen mikken in het eindklassement.

What’s better than a last minute trip to @girowomen 🤩 https://t.co/6MYNV3zt1g