Dit is zijn innerlijke strijd: Thibau Nys verwerpt de gebruikelijke beleving van Tour-debutant en wil er helemaal niet van weten

Thibau Nys wil over één zaak de puntjes op de i zetten: van een beleving zoals die er bij andere Tour-debutanten misschien wel is, is bij hem geen sprake. Dat wil zeggen: hij trekt niet naar de Tour om enkel te genieten.

Thibau Nys blijft zeer realistisch in het omschrijven van zijn ambities en mogelijkheden in de Tour de France. Hij wil niet gezegd hebben dat hij een rit gaat winnen. Thibau Nys nuanceert zelfs wat het Tour-parcours hem te bieden heeft, omdat dit ook heel veel kansen oplevert voor andere renners. Tegelijkertijd is hij ook wel glashelder.

In een interview met VTM NIEUWS onderstreept hij dat de prestatiedrang bij hem wel enorm aanwezig is, ondanks dat realisme voorafgaand aan de Grand Départ. "Je moet ook niet slechts naar hier komen om een beetje ervaring op te doen. Dit is het", zegt hij over de Tour. "Hier moet het gewoon gebeuren. Daar ben ik me wel van bewust."

Thibau Nys moet balans vinden in de Tour

De Tour is immers het grootste platform uit het profwielrennen en daar wil elke deelnemer uiteraard schitteren. In zijn allereerste Tour de France zal Nys ook wel een balans moeten vinden in hoe hij het allemaal beleeft. "De lijn tussen een paar procentjes winnen en uzelf er onderdoor rijden is dun", beseft de 22-jarige zoon van Sven Nys.

Wie voor de eerste keer de Tour rijdt, zou de houding kunnen aannemen dat het een leerproces is. Thibau Nys vindt het ook onwezenlijk dat hij het mag meemaken. Tegelijkertijd heeft hij dus al aangegeven dat hij er geen vrede mee neemt met zomaar wat rond te kijken. "Ik ben hier niet om zomaar te genieten. Ik ben hier om prestaties te leveren."

Thibau Nys relativeert de dingen nog

Het jonge talent van Lidl-Trek lijkt zo wat in een mentale tweestrjd te zitten omtrent zijn deelname aan de Tour de France. "Misschien dat ik het daarom een beetje relativeer." Ons advies: gewoon verstand op nul en knallen maar.