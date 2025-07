Lennert Van Eetvelt dreigt voor de start van de Tour al met een opgave

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Lennert Van Eetvelt zakt met klassementsambities naar de Tour. Al gooit een valpartij op het Belgisch wel roet in het eten gooien.

Na twee keer de Vuelta, waarin hij vorig jaar net geen rit won, maakt Lennert Van Eetvelt zich nu op voor zijn eerste Tour. Al verliep zijn voorbereiding op zijn eerste Tour niet van een leien dakje voor Van Eetvelt.

Op het Belgisch kampioenschap kwam Van Eetvelt ten val en hij verscheen woensdag dan ook met pleisters op zijn benen op de persconferentie van Lotto. Van Eetvelt heeft vooral last van rug en ook zijn spieren zijn nog wat stijf door de impact.

Voor Van Eetvelt is zijn val op het BK ook een domper. "Dan ga je een maand lang op hoogte om er vijf procent bij te winnen, en dan val je en ben je zo tien procent kwijt.... Starten doe ik sowieso, maar misschien stop ik zondag al", zei hij met de glimlach bij Het Nieuwsblad.

Van Eetvelt mikt op klassement in de Tour

Zondag in Boulogne-sur-Mer wil Van Eetvelt een eerste keer meestrijden voor een etappezege. Maar het grootste doel van Van Eetvelt is opvallend genoeg een goed klassement rijden, ook al deed hij dat nog nooit in een grote ronde.

"Door de manier van koersen tegenwoordig weet ik ook niet wat ik anders zou kunnen doen." Van Eetvelt wil niet bewust tijd verliezen om dan vanuit een vlucht proberen een rit te winnen. Want ook dat is in de Tour bijzonder moeilijk.