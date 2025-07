Ondanks zijn zwakke seizoen: Arnaud De Lie spreekt vol zelf vertrouwen voor de Tour

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Is Arnaud De Lie weer helemaal terug? De voormalige Belgische kampioen spreekt alvast vol zelfvertrouwen voor zijn tweede Tour de France.

Het was nog niet het seizoen van Arnaud De Lie, hij kon dit seizoen enkel al winnen in de Ster van Bessèges tegen een half peloton. Net als vorig jaar moest hij ook weer de stekker uit zijn voorjaar trekken.

Met een derde plaats in de Brussels Cycling Classic zette De Lie begin juni een degelijk resultaat neer, maar echt bevestigen kon hij voor de Tour niet meer. Toch spreekt De Lie vol zelfvertrouwen voor de start van de Tour.

De Lie wil rit winnen in de Tour

"De sensaties zijn goed. In de Ronde van Zwitserland ging het beter en beter, op het BK was ik goed. Eerlijk: ik ben heel blij met de vorm waarmee ik naar hier gekomen ben. Ik had drie maanden geleden niet gedacht dat ik met dit gevoel naar de Tour zou kunnen trekken", zegt De Lie bij Belga.

Vorig jaar sprintte De Lie twee keer naar een derde plaats, in totaal eindigde hij vijf keer in de top vijf. Nu wil de voormalige Belgische kampioen winnen. "De uitdaging nu wordt om de ervaring van toen te gaan gebruiken."

"Zowel de fouten die ik toen heb gemaakt, als wat ik toen wel juist heb gedaan. Meedoen aan de Tour was zo'n grote droom dat ik vorig jaar soms twijfelde. Dat ik te veel schrik had om mijn sprint te starten. Zonder dat aarzelen zat er vorig jaar misschien nog meer in. Ik miste slechts enkele details."