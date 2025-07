Slaat hij daar toe? Thibau Nys onthult welke etappes hem het beste liggen in de Tour

Thibau Nys rijdt voor het eerst de Tour en er wordt meteen verwacht dat hij zal kunnen scoren. Zelf is Nys wat voorzichter met die verwachtingen.

Ziekte heeft roet in het eten gegooid in de voorbereiding van Thibau Nys op zijn eerste Tour de France. Nys moest twee dagen recupereren na zijn opgave in de Baloise Belgium Tour en moest in de week van het BK stevig trainen.

Daardoor kon Nys zijn stempel niet drukken in de strijd om de Belgische driekleur en werd hij pas 47ste op meer dan drie minuten van Tim Wellens. Voor de Tour zit Nys dan ook met wat twijfels en barst hij niet van het zelfvertrouwen.

Nys heeft zesde en zevende etappe aangekruist

"De eerste twee dagen zullen wel al direct duidelijk maken hoe ver ik sta", zegt Nys bij Het Nieuwsblad. Of Nys in de tweede rit naar Boulogne-sur-Mer zal meestrijden voor de zege, weet hij dus nog niet.

Nys heeft wel twee andere etappes aangekruist. "Als ik naar het parcours kijk, dan moeten de zesde en de zevende etappe me het beste liggen." Dat zijn ritten met aankomsten waar Nys de voorbije twee jaar al meermaals won.

Rit zes eindigt in Vire Normandie met aankomst op de Côte de Vaudry (1.2 km aan 7.1%), de finish van de zevende etappe ligt boven op de Mûr-de-Bretagne (2 km aan 7.1%). "Om een etappe te winnen, ga ik echt wel boven mezelf moeten uitstijgen."