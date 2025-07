Twijfels voor zijn eerste Tour: Thibau Nys onthult echte impact van ziekte die hem tot opgave dwong

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Zaterdag staat Thibau Nys aan de start van zijn eerste Tour de France. De 22-jarige debutant zit door ziekte wel met wat twijfels.

De voorbereiding van Thibau Nys op zijn eerste Tour verliep niet helemaal vlekkeloos. Hij was niet helemaal tevreden over het effect van zijn hoogtestage en in de Baloise Belgium Tour moest hij opgeven door buikgriep.

Afgelopen zondag kwam Nys wel aan de start van het Belgisch kampioenschap, maar hij speelde er geen hoofdrol. Nys werd in Binche 47ste op iets meer dan drie minuten van winnaar Tim Wellens.

Nys niet beter dan dit voorjaar

De ziekte heeft Nys toch wel wat parten gespeeld tijdens zijn voorbereiding. "Ik heb daar toch twee dagen van moeten recupereren en dan de week voor het BK heb ik zeer hard getraind", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Nys heeft zijn benen dan ook niet kunnen testen op het BK, maar wel op training. Al is dat natuurlijk altijd anders. "Mijn cijfers zijn zeker niet slecht op training, maar ik ben zeker niet beter dan in het voorjaar. Ik barst niet van het zelfvertrouwen op dit moment."

Bij de 22-jarige Nys is er wel een gezonde spanning voor zijn eerste Tour. Hij weet dan ook niet goed wat hij moet verwachten. Toen hij klein was, volgde hij de Tour wel op de voet, maar nooit met de gedachte dat hij ooit zou meedoen. Nys was toen nog voltijds crosser.