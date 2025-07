'Zesde Belg op weg naar ploeg van Pidcock, Lotto heeft eindelijk zijn eerste aanwinst beet'

Met de Tour de France staat de belangrijkste koers van het jaar voor de deur. Toch zijn heel wat ploegen al bezig met de voorbereidingen op het volgende seizoen.

Voor Q36.5 Pro Cycling was er dit jaar geen plaats in de Tour de France, de ploeg van Tom Pidcock reed wel de Giro. Echt uitblinken lukte niet en dus wil de Zwitserse ploeg zijn kern stevig versterken voor volgend seizoen.

Daarbij heeft het zijn oog vooral laten vallen op de Belgische markt. Brent Van Moer (Lotto), Quinten Hermans en Xandro Meurisse (Alpecin Deceuninck) zouden de overstap al maken naar de ploeg van Pidcock.

Daar zou volgens HLN ook Aimé De Gendt (Cofidis) bijkomen. De 31-jarige Belg werd dit jaar zevende in de E3 Saxo Classic en moet de klassieke kern versterken. Met ook nog Frederik Frison en Harm Vanhoucke zou De Gendt de zesde Belg bij Q36.5 worden in 2026.

Eerste aanwinst voor Lotto

Ook Lotto schiet eindelijk in actie. Met Brent Van Moer (Q36.5), Alec Segaert (Bahrain Victorious) en wellicht ook Arjen Livyns ziet de ploeg opnieuw enkele sterke renners vertrekken en dus zijn er verse krachten nodig.

De Australiër Matthew Fox (22) zou de overstap maken van het Franse Rouen 76. Hij werd dit jaar tweede in Boucle de l'Artois en zesde in de Tour du Loir et Cher. Fox is zo de eerste echte versterking van Lotto.

Want Jarno Widar (19), Milan Donie (20), de Fransman Matys Grisel (19) en de Luxemburger Mathieu Kockelmann (21) maken in 2026 allemaal de overstap van het opleidingsteam van Lotto.