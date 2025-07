Zorgt hij voor vuurwerk in de Tour? Remco Evenepoel pakt uit met opvallende belofte

Remco Evenepoel werd vorig jaar derde in de Tour, maar reed toen bijzonder defensief. Nu mogen we aanvallend meer verwachten van de olympische kampioen.

Behalve in de vlakke tijdrit in de zevende rit kon Remco Evenepoel vorig jaar maar één keer tijd goedmaken op Tadej Pogacar en Jonas Vingegaard. In de zeventiende etappe naar Superdévoluy reed hij in het slot weg en pakte zo'n tiental seconden terug.

Verder zagen we Evenepoel vooral verdedigend rijden en zijn eigen tempo rijden bergop. In de voorlaatste etappe probeerde Evenepoel wel om Vingegaard en Pogacar onder druk te zetten met zijn ploeg, maar liep hij op een counter.

Evenepoel wil aanvallender koersen in de Tour

Dit jaar lijkt Evenepoel het wel iets anders aan te pakken. "Ik denk dat ik af en toe aanvallender zal mogen koersen dan vorig jaar", zei de olympische kampioen toch wat verrassend bij VTM Nieuws.

In de tweede en vierde rit wordt er een strijd tussen de punchers verwacht, Evenepoel beseft dat hij daar al wakker zal moeten zijn. Want op dag vijf staat er een tijdrit van 33 kilometer op het programma waar Evenepoel geel kan veroveren.

De algemene ambitie is ten opzichte van vorig jaar wel hetzelfde gebleven. "Etappewinst en een podiumplek, net zoals vorig jaar, is een gezonde en realistische ambitie", besloot Evenepoel nog.