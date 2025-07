🎥 De Netflix-serie windt er geen doekjes om: wie wint het duel tussen ploegmaats Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen?

Veel renners zullen schrik hebben voor het wellicht hectische Tour-begin. Mathieu van der Poel zit niet in die categorie.

Mathieu van der Poel staat al vele jaren bekend als zowat een technisch wonder op de fiets. In het mountainbike kan het wel eens mislopen. Geef hem echter een wegfiets, een veldritfiets of een gravelfiets en dan is Mathieu van der Poel een toonbeeld van technische heerschappij. Dat heeft ook ploegmaat Jasper Philipsen ondervonden.

Canyon en Alpecin-Deceuninck hebben op Instagram een fragment gedeeld uit een van de afleveringen van 'Tour de France: Unchained', de Netflix-serie. In deze serie wordt de wielersport aan de wereld getoond in een ander daglicht. De kijkers worden achter de schermen meegenomen bij verschillende ploegen uit de Tour de France.

Duel tussen Van der Poel en Philipsen

De Tour van 2024 wordt weergegeven in het derde en laatste seizoen van deze serie. Er komt ook een 'trackstand battle' bij kijken tussen Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen. Het is dit fragment dat de sponsors van hun ploeg online hebben geplaatst. Mathieu heeft het zelf ook met veel plezier gedeeld in zijn Instagram Stories.

Dat heeft veel met de uitkomst te maken. De uitdaging was dus om het langst in dezelfde houding op de fiets te blijven zitten. Van der Poel deed het haast perfect op zijn gele Canyon-fiets: als ware hij een standbeeld kon hij indrukwekkend goed zijn evenwicht blijven bewaren. Philipsen moest het na enkele tellen afleggen en weer weg fietsen.

Veelbelovend voor Van der Poel

Vanuit het standpunt van Van der Poel is het ook veelbelovend voor de hectische eerste Tourweek die iedereen verwacht. Als je zo het evenwicht op de fiets kunt behouden, is er geen enkele reden om nerveus te zijn.