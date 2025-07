Intrigerend: Wout van Aert legt uit waarom zijn plannen juist zo in elkaar steken en komt met een kritische opmerking

Wout van Aert heeft onder grote belangstelling de internationale pers te woord gestaan. Zijn plannen liggen vast en die zijn er niet zomaar gekomen.

Zo heeft Van Aert al duidelijk gemaakt dat de groene trui voor hem geen doel is. "Het zou moeilijk zijn om voldoende punten te verzamelen in de massasprints. Met de klassementsambities die we als ploeg hebben, zou het ook leuk zijn dat er dagen zijn waarop er wat minder druk is. Voor groen gaan is een werk van elke dag", is zijn verklaring.

De indeling van de Tour is wel anders. "Het parcours is meer opgesplitst dan de laatste jaren. Het duurt langer voor we echt in het hooggebergte komen. Dat is anders, want in de recente edities hadden we een lastige bergrit in het begin. Anderzijds is de mindset hetzelfde. De laatste jaren starten we altijd met hetzelfde doel in de Tour en dat is nu niet anders."

Van Aert wil het ook eens in de vlucht proberen

Dat doel is uiteraard om de Tour te winnen met Jonas Vingegaard, maar Van Aert krijgt de vrijheid om zeker in de eerste week zijn kans te gaan. "Mijn kansen zijn het grootst in de lastigere ritten, zoals in rit 2 en 4. Dat zijn de ritten waar ik mij meer op focus en later zal het misschien eens uit de vlucht kunnen", kijkt Van Aert ook al iets verder.

Het laatste onderwerp dat op de persconferentie aan bod kwam, was het opnemen van de Montmartre-helling in de laatste rit. "Ik ben er niet zo'n fan van. Ik vond het goed hoe het vroeger was", is het standpunt van Van Aert. "Er werd dan gezegd dat het een parade is, maar in het laatste uur moest je voluit gaan en dan volgde er nog een massasprint."

Van Aert hoopt op veilige slotrit

Nochtans zou Van Aert ook zelf wel iets kunnen forceren. Dat erkent hij ook, maar hij ligt er niet wakker van. "Ik hoop vooral dat we allemaal veilig over de finish komen", besluit Van Aert, die al genoeg valpartijen heeft meegemaakt.