Sponsorproblemen voor Soudal Quick-Step? Patrick Lefevere heeft verrassend nieuws

De zoektocht naar nieuwe sponsors was voor Patrick Lefevere een constante bezigheid. Die zoektocht blijft aan de gang, al is dat nu de taak van Jurgen Foré.

Elke Belgische topploeg is op zoek naar nieuwe sponsors. De broers Roodhooft moeten op zoek naar een vervanger voor Deceuninck, Lotto zoekt nog altijd een tweede naamsponsor en Intermarché-Wanty wil zijn budget zien groeien.

Bij Soudal Quick-Step is er op dit moment niet echt een probleem, hun hoofdsponsors liggen vast tot eind 2027. Quick-Step dat onderdeel is van het Amerikaanse Mohawk heeft wel zijn bezorgdheid geuit over het probleem van veiligheid in het wielrennen.

Quick-Step wil zich eventueel stap opzij zetten

"Quick-Step zegt ondanks de bezorgdheid over veiligheid ook niet a priori neen, maar is tegelijk bereid om een minder prominente plaats op de trui in te nemen, mocht zich tussen nu en eind 2027 een nieuwe hoofdsponsor aanbieden", zegt Lefevere bij Het Nieuwsblad.

Soudal is wel duidelijk geïnteresseerd om langer door te gaan, maar de zoektocht naar een mogelijke vervanger voor Quick-Step gaat dus wel onafgebroken voort. En dat terwijl er dus veel Belgische concurrentie is.

Er is natuurlijk ook de moeilijke economische context. "Voor eeuwig en drie dagen zal ik mij verantwoordelijk voelen voor de ploeg, maar ik prijs me in mijn nieuwe leven elke dag gelukkig dat ik dat kruis niet meer hoef te dragen."