Van Aert stevig de les gespeld door ploegleiding van Visma-Lease a Bike voor de Tour

Wout van Aert begint straks aan zijn zevende opeenvolgende Tour de France. Vraag is of hij dit jaar de vrijheid zal krijgen om zijn eigen kans te gaan.

Na de Giro rijdt Wout van Aert dit jaar ook de Tour. In de Giro haalde hij met zijn ritzege in Siena veel druk weg en pakte er zijn 50ste profzege. In de Tour wil Van Aert drie jaar na zijn laatste zege nog eens winnen.

Bij Visma-Lease a Bike is er echter niet alleen Van Aert, maar ook Jonas Vingegaard. De Deen wil na zijn nederlaag van vorig jaar in de Tour zijn derde eindzege pakken. En daar moet Van Aert hem bij helpen.

Eerst Vingegaard, dan Van Aert

"Wij zijn hier om de Tour te proberen winnen", zei ploegleider Grischa Niermann duidelijk bij HLN. "Dat is het grote doel." Eerst komen de ambities met Vingegaard, pas dan die met Van Aert. Al kan dat ook samengaan.

"Het hoofddoel is natuurlijk de eindzege met Jonas, maar ik denk dat zoiets hand in hand gaat met mijn eigen ambities", zei Van Aert. Als Vingegaard vooraan moet gehouden worden, kunnen zowel Van Aert als Vingegaard daarvan profiteren.

En dat zal vooral in de etappes met een lastigere aankomst zijn, zoals de tweede en de vierde rit. "Mijn kansen zijn het grootst in de lastigere ‘punchy’ ritten", weet Van Aert. Maar daar heeft ook ene Mathieu van der Poel zijn zinnen op gezet.